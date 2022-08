La chute du sous-traitant de Smood pourrait gêner Uber

Encore un séisme dans le secteur des économies dites «de plateforme», dont Uber est le fleuron! Vendredi, la société Simple Pay, sous-traitante du livreur de repas Smood, mettait la clé sous la porte . On sait dorénavant pourquoi: l’Office cantonal de l’emploi (OCE) lui avait ordonné, d’ici au 31 août, de payer non seulement le temps de livraison de ses employés, mais aussi tout leur temps de mise à disposition.

Chaud mois de septembre

Roman Künzler, responsable logistique et transport d’Unia Suisse, salue: «C’est très bien que le Canton fasse son travail. Dans la location de services, il est clair que le paiement à la minute est interdit.» La question cruciale est de savoir si la décision de l’OCE fera tache d’huile: pour les syndicats, c’est précisément ce modèle qu’Uber utilise depuis juin avec ses chauffeurs, employés par MITC, et dont le temps d’attente n’est pas payé. Or, «cette économie de plateforme doit être réglementée pour tous à l’identique», juge Umberto Bandiera, du SIT.

Le géant californien considère en revanche qu’aucune relation de location de services n’existe entre lui et son sous-traitant; et qu’au demeurant, la location de services et le travail sur appel improprement dit ne s’excluent pas mutuellement. La fin de l’été promet d’être chaude: le modèle de contrat de MITC sera justement négocié par l’État, Uber et les syndicats durant le mois de septembre.