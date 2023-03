La chute en Bourse continue pour First Republic et Credit Suisse

Les marchés retombaient dans le rouge, vendredi, à la mi-séance, après un répit de courte durée face à la rechute en Bourse des maillons faibles bancaires First Republic et Credit Suisse, en dépit des pare-feux pour éviter que la situation ne dérape.

Soulagés, dans la matinée, par les aides financières apportées à ces deux banques et confortés par les assurances de la Banque centrale européenne (BCE) pour la zone euro, les indices s’inscrivaient finalement en recul, de Paris (-0,59%) à Milan (-0,27%), en passant par Francfort (-0,39%) et Londres (-0,29%), peu après 13h15.

Onze grandes banques américaines se sont engagées, jeudi, à voler à la rescousse de First Republic, en déposant 30 milliards de dollars au sein de cet établissement pour renforcer ses liquidités et éviter que la situation ne s’envenime, après les faillites de Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate, la semaine dernière.

Investisseurs terrifiés par un risque de contagion

Un effort salué par la Réserve fédérale américaine (Fed), le Trésor et deux régulateurs financiers, alors que les investisseurs sont terrifiés par un possible risque de contagion à d’autres établissements bancaires. Depuis le 10 mars, ces défaillances de banques outre-Atlantique ont ravivé le spectre de la crise financière de 2008, qui avait déstabilisé l’économie mondiale.

Ouverture à 17% pour First Republic, mi-séance à -11% pour Credit Suisse

Mais l’action de First Republic, 14e banque américaine par la taille des actifs, perdait plus de 13% dans les échanges électroniques avant l’ouverture de Wall Street, avant d’ouvrir en baisse de plus de 17 pour cent. Et celle de Credit Suisse rechutait fortement vendredi (de 11% vers 13h15), après avoir repris 19,15% la veille, sans parvenir à compenser la pire chute de son histoire mercredi (de près de 25%).