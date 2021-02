Le coureur de l’équipe Trek-Segafredo était en train de réaliser un bon temps (il finira 19e), quand son vélo s’est dérobé sous son corps sans que personne puisse se l’expliquer. Il semble que la selle et le guidon aient tenu, le cadre également… Le vent, qui ne soufflait pas très fort, n’a pas non plus été mis en cause.