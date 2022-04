Guerre en Ukraine : La CIA aurait empêché l’assassinat de Zelensky

Selon la chaîne NBC News, les renseignements américains ont sauvé la vie du président ukrainien, au début de la guerre.

Depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky a réchappé à plusieurs tentatives d’assassinat de mercenaires ou soldats russes. Plus de deux mois après l’invasion russe, le président ukrainien est toujours en vie, et c’est aussi grâce au soutien de la CIA, selon NBC. En plus de fournir d’importants moyens financiers et militaires à l’Ukraine, les États-Unis redoublent d’efforts pour partager ses renseignements avec l’Ukraine. Cela passe notamment par un système d’écoutes, des informations satellites et des espions.