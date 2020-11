Espionnage : La CIA contrôlait une 2eme entreprise de chiffrement suisse

Après le scandale Crypto, une deuxième entreprise suisse, Omnisec, est accusée d’avoir été utilisée de la même façon. C’est en tout cas ce qu’a révélé la SRF cette semaine.

Omnisec a vendu des appareils de sa série OC-500 a des agences fédérales suisses, ainsi qu’à la plus grande banque du pays, UBS et d’autres entreprises privées suisses.

La CIA et les services de renseignement allemands ne contrôlaient pas une seule entreprise suisse spécialisée dans le chiffrement, mais deux, pour espionner plus facilement, a révélé la télévision publique, poussant des élus à demander une enquête.

Or une deuxième entreprise suisse, Omnisec, de dimension plus modeste, a été utilisée de la même façon, a révélé la SRF cette semaine. Jusqu’à il y a deux ans et son dépôt de bilan, Omnisec vendait du matériel de chiffrement pour la voix, le fax et des données à des gouvernements dans le monde entier.