Venezuela : «La CIA est venue me voir», raconte le président Maduro

Le président vénézuélien a affirmé jeudi avoir reçu un agent de la CIA et a accusé Washington d’avoir fait fuiter la rencontre.

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a assuré jeudi à la télévision nationale qu’il avait reçu un agent de la CIA alors que son pays fait l’objet de sanctions américaines et que lui ne se prive jamais de critiquer «l’impérialisme américain» et les «gringos». «Je reçois tous les jour deux ou trois délégations venant de partout dans le monde (…) Même des gens de la CIA viennent me voir. Ces jours-ci, quelqu’un est venu me voir. Vous le saviez n’est-ce pas?» a-t-il ironisé.