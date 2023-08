La cigarette à la main: Est-il vraiment permis de fumer au volant?

Certes, aucune loi n’interdit pas explicitement de manger, de boire ou de fumer au volant. Pourtant, manger est souvent sanctionné. Comment cela se fait-il? La règle de base est la suivante: au moins une main doit être sur le volant (même avec l’assistant de direction). La deuxième main peut être retirée du volant si elle effectue des tâches de conduite (p. ex. changement de vitesse) ou pourrait au moins intervenir immédiatement. Comme la main peut encore saisir le volant même avec une cigarette, il est généralement permis de fumer. Mais si cette main libre tient un cheeseburger, elle est tellement occupée qu’elle n’est justement plus libre. C’est pourquoi une amende est infligée.

Important: ce n’est pas un blanc-seing, il n’y a pas de règle générale. Comme pour toute dénonciation, tout dépend des circonstances du cas d’espèce, de la densité du trafic à la distraction en passant par le degré de danger théorique. Une personne qui fume une cigarette, mais qui n’est pas distraite par celle-ci et qui conduit en toute sécurité, ne sera pas verbalisée. Celui qui, en allumant sa cigarette, détourne plus longtemps son regard de la circulation, risque une amende selon la durée et la situation. Il est quasi certain que l’on sera dénoncé si le fait de tapoter sa cigarette fait dévier de sa voie. Cela coûte au minimum des centaines de francs.