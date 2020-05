Actualisé 12.05.2020 à 10:13

La cigarette électronique est-elle autorisée au volant?

Quiconque se fait arrêter le téléphone en main au volant reçoit une amende. Mais qu’en est-il de la cigarette électronique?

En Suisse, la loi fédérale sur la circulation routière n’interdit pas explicitement de fumer au volant. Getty Images/iStockphoto

Question d’Alessio à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Je vapote ma cigarette électronique au volant. Mais comme il s’agit d’un appareil électronique, justement, avec écran tactile, je me demande si c’est aussi légal que de fumer une cigarette traditionnelle.

Réponse:

Cher Alessio,

Merci beaucoup pour ta question. Selon un rapport du Bureau de prévention des accidents (BPA), les usagers de la route distraits et les refus de priorité sont les causes les plus fréquentes des accidents de la route graves.

La loi fédérale sur la circulation routière n’interdit pas explicitement de fumer au volant. En décembre 2018, toutefois, une intervention parlementaire a été déposée à ce propos, mais le Conseil fédéral était d’avis qu’une interdiction spécifique de fumer n’est pas nécessaire. Il considère en effet qu’il existe déjà des normes interdisant l’exercice d’«activités annexes» au volant.

L’art. 31, al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et l’art. 3, al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) sont déterminants. Selon la LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Ceci est concrétisé dans l’art. 3, al. 1 OCR, qui stipule que le conducteur évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule.

Il doit être en mesure de réagir vite et de manière appropriée à tout changement soudain des conditions de circulation. Cet article s’applique à toutes les «activités annexes», et donc pas seulement à celle de fumer ou vapoter. Il n’existe donc pas d’interdiction générale pour la cigarette électronique. Comme toujours, il faut s’adapter au cas par cas: es-tu capable de réagir vite en cas de changement soudain des conditions de circulation?

Es-tu en mesure d’accorder toute l’attention nécessaire à la conduite? Si tu peux répondre oui à ces deux

questions, vapoter ou fumer au volant ne devrait, en principe, poser aucun problème. Il faut toutefois aussi tenir compte de la perception des personnes externes à ton véhicule, notamment de la police. En fin de compte, ce sont les autorités qui décident si un conducteur se comporte de façon incorrecte ou non. Si elles ont l’impression que tu es distrait et que tu ne peux pas te conformer aux devoirs de la prudence, il est fort

possible que tu sois sanctionné.

Une conduite sûre et sereine dans la circulation routière est uniquement possible si tu es concentré et accordes toute ton attention à la route. La meilleure solution serait donc de fumer ou vapoter avant de

prendre le volant.