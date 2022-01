Sciences : La cigarette électronique est-elle une aide ou un danger?

La France et le Royaume-Uni ont des approches diamétralement opposées sur les vapoteuses, signe des incertitudes qui persistent après des années de polémique.

Nicotine et particules fines

Contrairement à ces dernières, les cigarettes électroniques ne contiennent ni goudron ni monoxyde de carbone, les deux principaux éléments à l’origine des innombrables cancers et maladies cardio-vasculaires liés au tabagisme. Mais, le plus souvent, elles sont chargées en nicotine, la substance à l’origine de l’addiction au tabac. Et leur vapeur contient des particules fines dont on ignore les effets à long terme.