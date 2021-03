Bâle : La cigogne veuve a retrouvé un partenaire

La compagne de Lenny, la cigogne équipée d’une balise radio et qui est décédée l’an passé s’est remise en couple. Les deux craquettent à qui mieux mieux.

Le couple a remis son logis en état. Il ne reste plus qu’à attendre un heureux événement.

En ce moment, les cigognes du Zoo de Bâle s’activent frénétiquement. Elles construisent des nids et paradent bruyamment, tandis que de premiers œufs ont d’ores et déjà été aperçus dans les aires. À l’heure actuelle, 34 de ces lieux sont occupés.

Un couple attire tout particulièrement l’attention. Yumna, une cigogne mâle équipée de balise GPS, s’est accouplée avec une femelle qui n’est autre que l’ex-partenaire de la célèbre cigogne émettrice Lenny. Selon le soigneur Markus Bracher, qui observe chaque année avec la plus grande précision les cigognes au Zoo de Bâle, l’idylle des deux volatiles a débuté l’an passé déjà. Mais après avoir papillonné de branche en branche pendant quelques jours, ils s’étaient envolés vers de nouveaux horizons. Aujourd’hui de retour, le couple semble plus uni que jamais. Depuis quelques semaines, Yumna et sa femelle construisent ensemble un nid.