Culture La Cinémathèque suisse rend hommage à Michel Piccoli

Dès mercredi et jusqu’au 10 octobre, l’institution lausannoise rend hommage à l’acteur français Michel Piccoli, décédé en mai.

Un «auteur d’exception»

Les films sélectionnés par la Cinémathèque suisse s’étalent de 1963 à 2011, année d’«Habemus Papam» où Michel Piccoli incarne le pape dans un film de Nanni Moretti. «Auteur d’exception, à la grâce féline, Michel Piccoli a tourné avec les plus grands cinéastes et savait osciller entre la sobriété et l’excès, la nonchalance et l’intrépidité, la partition quasiment muette et l’interprétation tonitruante», écrit Frédéric Maire, le directeur de la Cinémathèque suisse.