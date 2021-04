Il y a dix ans, Google, annonçait vouloir construire sa propre voiture – autonome, de conception révolutionnaire et bien entendu électrique. Par la suite, les plans ont été moultes fois modifiés jusqu’à ce que le géant du web n’abandonne définitivement le projet «Google Driverless Car» en 2017. L’évolution technologique ne s’est toutefois pas arrêtée là. Waymo, la filiale de Google fondée en 2016, continue de travailler sur l’élaboration de voitures autonomes et teste actuellement des voitures robotisées pour un usage quotidien dans plusieurs villes américaines.

Il n’y a qu’à demander, la Fiat 500 «Hey Google» exécute

Même s’il ne s’agit que d’une variante au niveau des équipements, une voiture estampillée «Google» a bel et bien fini par faire son apparition sur le marché grâce à la collaboration de Fiat avec le géant du net américain pour les modèles de la gamme Fiat 500 et 500X. Leur système d'infodivertissement affiche des informations relatives au véhicule sur le smartphone via l'application mobile «My Fiat» avec Assistant Google intégré.

En lançant la commande vocale «Hey Google, demande à My Fiat...», on active le système pour savoir, par exemple, où le véhicule est garé, combien d'essence il reste dans le réservoir ou quel est le kilométrage. Le système peut également envoyer des messages, notamment s’il y a tentative de vol du véhicule, s’il quitte une zone préalablement définie ou s’il dépasse une limite de vitesse.

Un design en hommage à Google

Il suffit d’un smartphone ou d’un écran d’affichage intelligent «Google Nest Hub», livré dans un kit de bienvenue avec la série spéciale. Les modèles de la série «Hey Google» se distinguent par leur teinte exclusive bicolore, noir pour le toit et blanc Gelato pour le reste de la carrosserie, sont équipés de jantes en alliage 15 pouces et dotés d’un intérieur aux lignes sombres avec un tableau de bord argenté. Avec leur graphisme particulier, les touches de couleur sur les montants centraux et sur les revêtements de sièges renvoient au logo du géant du net. En Suisse, la série spéciale «Hey Google» sera disponible à partir de 18’790 pour la Fiat 500 et 25’440 francs pour la Fiat 500X.