La circulation du Covid s’accélère, avertit Genève

Genève : La circulation du Covid s’accélère, avertit le Canton

Les autorités sanitaires s’inquiètent d’un nouveau rebond de la pandémie. Pour l’heure, pas de retour des restrictions en vue, mais plutôt des précautions à prendre.

Les signaux sont clairs, souligne le Département cantonal de la santé (DSPS): il y a une «augmentation nette et non négligeable des nouvelles infections de Covid-19, depuis une quinzaine de jours». Les hospitalisations sont notamment en hausse. Les autorités sanitaires rappellent cependant que «tant qu'il n'y a pas de risque d'impact majeur sur le système de santé – et donc que tous les patients, Covid et non-Covid, peuvent être pris en charge – une certaine circulation du virus est tolérée, et ce d'autant plus que la vaccination protège contre les formes graves de la maladie».