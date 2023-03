Région lausannoise: La circulation du LEB partiellement interrompue jusqu’à ce soir

Plus aucun LEB ne peut circuler entre Lausanne-Flon et Union-Prilly, annoncent les TL sur leur site et leur page Facebook. Ce dérangement est prévu «au moins» jusqu’à la fin du service, indiquent-ils. Le problème est dû à un défaut d’alimentation de la ligne de contact dans le tunnel sous l’Avenue d’Echallens, qui nécessite une intervention importante.