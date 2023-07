Grosse manif à Lausanne: La circulation restreinte entre Ouchy et la Riponne samedi

Plusieurs milliers de personnes sont attendues dans le cadre d’une manifestation autorisée qui reliera Ouchy à la place de la Riponne samedi entre 13h et 15h. Le rassemblement organisé par la communauté kurde a lieu dans le cadre des commémorations du 100e anniversaire du Traité de Lausanne. L’accord a dessiné en 1923 les frontières de la Turquie moderne. La manifestation a pour but de «dénoncer» un accord qui a laissé le peuple kurde sans Etat, selon les organisateurs.

Sevgi Koyuncu, membre du comité d’organisation et conseillère communale à Lausanne, avait déclaré dans les médias vouloir rassembler «100’000 personnes» dans les rues de la capitale vaudoise. Après le cortège, les événements se poursuivront jusqu’à 22h à la Riponne.

Parmi les restrictions au trafic, l’accès au parking de la Riponne ne sera pas possible de 7h à minuit environ et le marché prendra fin à partir de 13h. De nombreuses interdictions ponctuelles de circuler sont prévues sur le tracé de la manifestation. La rue du Tunnel (axe place du Tunnel – rue du Valentin) sera fermée à la circulation dans les deux sens, transports publics compris, dès 8h et jusqu’à 20h en tout cas. La rue Pierre-Viret sera interdite à la circulation dès vendredi à 21h, jusqu’au samedi à minuit.