Genève : La Cité des métiers a attiré près de 100’000 visiteurs

Les métiers et les formations ne cessent d’intéresser le public. Preuve en est le record d’affluence de la septième édition de la Cité des métiers. La plus importante exposition de Suisse, qui s’est tenue du 23 au 27 novembre à Palexpo, a attiré près de 100’000 personnes. Adultes et enfants ont ainsi pu découvrir 400 métiers. Organisée par le département de l'instruction publique, l’Union des associations patronales genevoises et la Communauté genevoise d'action syndicale, la manifestation a également accueilli pas moins de 30’000 élèves romands.