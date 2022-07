Chine : La cité historique de Xi’an se cloître pour éviter une flambée de Covid-19

Écoles, restos, lieux de culte ou encore karaokés vont fermer une semaine dans l’ancienne capitale impériale connue dans le monde entier pour son armée de terre cuite, ont indiqué les autorités.

La Chine est l’un des derniers pays à appliquer une stratégie «zéro Covid» face à l’épidémie. Elle consiste en des dépistages massifs, des quarantaines obligatoires en cas de test PCR positif et des confinements ciblés. Le gouvernement estime cette politique sanitaire nécessaire pour épargner les ressources médicales, limitées dans certains endroits, et préserver les personnes âgées, dont le taux de vaccination est relativement faible.

La ville de Xi’an a fait état depuis samedi, de 18 cas positifs liés à Omicron, selon les autorités locales. Un haut responsable municipal, Zhang Xuedong, a annoncé devant la presse l’application pour sept jours de «mesures de contrôle» destinées à éviter «les flux de personnes» et donc les infections. «Nous sommes engagés dans une course contre la montre face au virus» et il convient «d’éviter une propagation et une flambée des cas», a-t-il souligné.