Yverdon-les-Bains (VD) : La Cité thermale conserve ses ateliers CFF qui seront modernisés

Menacés de disparition, les ateliers CFF continueront bel et bien d’exister à Yverdon-les- Bains. Les infrasctructures seront modernisées et étendues. Elles seront désormais affectées à l’entretien lourd des trains voyageurs.

«Le parc de véhicules ferroviaires des CFF va croître fortement dans les années à venir, notamment du fait de la mise en service de nombreuses rames automotrices supplémentaires et de trains articulés plus longs. Ces nouveaux trains devront à terme passer en révision dans des ateliers d’entretien lourd, afin de leur redonner une seconde jeunesse. Les CFF doivent anticiper dès maintenant ces besoins et dimensionner suffisamment tôt les infrastructures nécessaires à la révision du matériel roulant.», peut-on lire dans un communiqué des CFF.



Menant à terme une réflexion entamée en 2020 en collaboration avec le Canton de Vaud et diverses communes, la direction des CFF a choisi de transformer en profondeur le site actuel d’Yverdon-les Bains, en rénovant les installations existantes et en construisant de nouveaux bâtiments d’entretien. Les travaux devraient débuter en 2028 pour une durée d’environ dix ans.



Pour rappel, plus de 650 collaboratrices et collaborateurs travaillent aujourd’hui sur le site des ateliers industriels d’Yverdon-les-Bains qui compte parmi les 4 centres d’entretien lourd des CFF en Suisse.



Un nouveau centre pour l’entretien léger des trains du RER Vaud à Aigle.



Dans le domaine de l’entretien léger, des développements sont également nécessaires compte tenu de la croissance de la flotte ces prochaines années. Ainsi les rames actuelles et futures du RER Vaud, qui sont actuellement prises en charge par les centres d’entretien de Genève et de Bienne, seront entretenues dans un nouveau centre, sur la Commune d’'Aigle, en zone industrielle. Ce nouveau site devrait voir le jour à l’horizon 2030-2032 et permettra la création de nouveaux emplois.



A terme, les CFF investiront, selon les premières estimations, près de 500 millions de francs pour les deux projets d’Yverdon-les-Bains et d’Aigle. Dans ce cadre, d’ici 2030, entre 50 et 80 nouveaux postes seront créés.