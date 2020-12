Royaume-Uni : La City de Londres nerveuse face à un Brexit sans accord

Le secteur financier britannique va perdre son «passeport» européen, dispositif permettant de vendre – depuis le Royaume-Uni – produits et services financiers dans l’UE.

La Banque d’Angleterre estime que la plupart des risques ont été contenus en vue de la fin de la période de transition post-Brexit, à l’issue de plus de quatre ans de préparatifs. Mais, selon elle, un «no deal» pourrait provoquer «volatilité des marchés et perturbations des services financiers», particulièrement pour les clients «basés dans l’UE».

À partir du 1er janvier, le secteur financier britannique et la City de Londres vont perdre leur «passeport» européen, dispositif permettant de vendre – depuis le Royaume-Uni – produits et services financiers dans l’UE.

Equivalences

La City s’inquiète à présent de la négociation d’un régime d’équivalences, qui prévoit une compatibilité des règles afin de maintenir des échanges fluides sur certains services: des sésames d’une portée beaucoup plus restreinte (il y en a plusieurs dizaines régissant divers domaines des services financiers) et facilement révocables.

Les banques et institutions financières ont pris des mesures techniques pour assurer une fluidité des transactions, en cas d’échec des négociations bilatérales, et les gouvernements des deux côtés de la Manche ont légiféré pour assurer une continuité des contrats d’assurance ou de gestion d’actifs.

«Si le Royaume-Uni et l’Union européenne ont une relation plus acrimonieuse, cela pourrait prendre encore plus longtemps pour des équivalences», relève Sarah Hall, du centre de réflexion The UK in a Changing Europe.