Environnement : La City épinglée pour le financement des émissions de C02

Selon WWF et Greenpeace, le secteur financier anglais finance le double des émissions de CO2 rejetées par le Royaume-Uni.

Les émissions de CO2 financées par les banques et gestionnaires d’actifs au Royaume-Uni représentent près du double de celles rejetées par le pays, affirme mardi une étude de WWF et Greenpeace qui appelle Londres à exiger plus d’efforts du secteur.

«Nos résultats montrent que les émissions de CO2 associées aux sociétés financières analysées s’élèvent à 805 millions de tonnes», avec un peu plus de la moitié pour les banques, le reste pour les gestionnaires d’actifs, d’après leurs données publiées à partir de 2019, précisent WWF et Greenpeace. Cela représente «presque 1,8 fois les émissions produites à l’intérieur du Royaume-Uni», détaille l’étude.

«Greenwashing»

C’est plus que les émissions de l’Allemagne et du Canada, relève l’étude, et un peu moins que celles de l’Iran, 8ème pays le plus émetteur de CO2. L’étude porte sur 15 banques et dix gestionnaires d’actifs qui sont présents au Royaume-Uni mais pas toutes des institutions britanniques.