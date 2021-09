MERCEDES CONCEPT EQG - La Classe G est en route vers le futur électrique

Nouveau lieu, nouveau format, nouvelle orientation, nouveaux exposants: l’IAA (Internationale Automobil Ausstellung) traverse actuellement la même période de mutation que l’ensemble de l’industrie automobile. Le grand salon automobile allemand, qui a longtemps eu lieu tous les deux ans à Francfort, et mettait en lumière les nouveautés des constructeurs automobiles traditionnels, ne veut désormais plus être un simple salon de l’automobile, mais un forum pour la mobilité de demain. «L’IAA 2021 consacrera une grande partie de son espace aux thèmes de la protection climatique et de la durabilité, avec des systèmes de motorisations propres et économiques et des véhicules de dernière génération, avec un mélange de mobilité complet comprenant des voitures particulières, des e-bikes et des trottinettes électriques et l'intégration des transports publics», a annoncé Hildegard Müller, présidente de l’association allemande de l’industrie automobile (VDA – Verband der Automobilindustrie).