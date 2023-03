Suisse romande: «La classe moyenne inférieure a plongé dans la précarité»

Aide financière très sollicitée

De Genève au Jura en passant par Vaud et Neuchâtel, «le recours à l’aide en denrées alimentaires explose», selon les CSP romands. Une augmentation de la demande d’aides financières pour le paiement de charges incompressibles, à commencer par les loyers et les frais de santé, a également été constatée. Dans le canton de Vaud, années de pandémie non comprises, les montants de l’aide financière du CSP ont plus que doublé entre 2019 et 2022. La situation est quasi similaire ailleurs en Suisse romande, à l’exception du CSP Berne-Jura. «Nos centrales téléphoniques sont prises d’assaut avec une dizaine d’appels simultanés et en continu», relève Caroline Regamey, chargée de politique et action sociales du CSP Vaud.