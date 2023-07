Logement: «La classe moyenne n’est plus en mesure de devenir propriétaire»

TAMEDIA AG/Urs Jaudas

Acheter son logement est devenu inabordable pour la plupart des familles, selon l’économiste en chef de la banque Raiffeisen, Martin Neff. «La classe moyenne n’est effectivement plus en mesure de devenir propriétaire. L’accès à la propriété du logement lui est barré», estime-t-il dans une interview accordée à la «NZZ am Sonntag».

Propriétaires pénalisés

«Aujourd’hui, la Suisse n’encourage pratiquement plus l’accession à la propriété, bien que ce soit un mandat constitutionnel», regrette-t-il. «En fait, on fait exactement le contraire», selon lui. «Ces dernières années, les propriétaires ont été pénalisés fiscalement à cause de la valeur locative, car celle-ci était plus élevée que les déductions d’intérêts. Ce qui n’a jamais été prévu, et cela on ne le dit pas.»

Pourtant la Suisse a le taux d’endettement hypothécaire par habitant le plus élevé du monde. Un argument balayé par Martin Neff. «C’est un raisonnement trop simple. Car nous faisons également partie des pays ayant la plus grande fortune par habitant. La fortune est 3,5 fois plus élevée que la dette, une valeur que peu de pays peuvent afficher, rétorque-t-il. Il en résulte une aversion au risque qui empêche de nombreux ménages d’accéder à la propriété.»

Incitations fiscales

Comment, dès lors, encourager l’achat d’un logement? L’économiste préconise d’abaisser les prescriptions en matière de charge financière, ou de créer des incitations fiscales pour l’épargne-logement. Il estime aussi que la Suisse a besoin d’un droit d’opposition qualifié. «Celui qui dépose un recours doit pouvoir prouver un intérêt matériel et pas seulement un intérêt idéologique», explique-t-il.