protection de l’enfance (Ge) : La clause péril est actionnée 27 fois par an en moyenne

Lorsqu’aucun accord n’est trouvé avec les parents, la justice doit statuer. Les députés veulent des délais raccourcis.

La clause péril, cette disposition qui permet au Service de protection des mineurs (SPMi) d’ôter sur-le-champ la garde d’un enfant à ses représentants légaux lorsqu’il juge qu’il est exposé à un danger imminent, a été invoquée 27 fois par an en moyenne entre 2017 et 2019. Ce chiffre provient d’un rapport du Conseil d’Etat que cite la « Tribune de Genève ». Au lendemain de la décision, deux tiers des enfants sont placés.

Dans la moitié des cas, en moyenne six jours après l’activation de la clause péril, une solution est trouvée d’un commun accord avec les parents. Si aucun terrain d’entente n’émerge, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant doit ratifier la décision du SPMi. Il le fait dans 100% des cas, après un délai d’en moyenne 49 jours. Dans une motion votée la semaine dernière au Grand Conseil, les députés se sont inquiétés de ce délai, durant lequel les parents sont privés de voies de recours. Les élus souhaitent que la justice ne mette pas plus de trois jours à statuer. (jef)