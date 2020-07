Madrid

«La clé est de ne pas à avoir à nous confiner de nouveau»

Obligation de porter le masque dans la rue, horaires de discothèques raccourcis, réunions limitées à dix personnes… Avec ces nouvelles restrictions, la capitale espagnole espère freiner la reprise de l’épidémie de Covid-19.

La présidente de la région de Madrid ne veut plus voir des scènes de ce genre.

La région de la capitale espagnole Madrid a annoncé mardi des mesures pour tenter de freiner la reprise de l'épidémie de Covid-19 comme le renforcement du caractère obligatoire du masque et la limitation des rassemblements à dix personnes.

L'annonce de ces mesures intervient alors que le nombre de cas a bondi dernièrement en Espagne, amenant la France et l'Allemagne à déconseiller les voyages dans les régions les plus touchées du pays et le Royaume-Uni à rétablir une quarantaine pour les voyageurs rentrant d'Espagne.