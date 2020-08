il y a 16min

Football

«La clé pour Pirlo, c’est la transmission des idées»

Présidents de groupes de supporters de la Juventus à Lausanne et Genève, Vincenzo Rossetti et Enzo Catalfamo réagissent à la nomination surprise d’Andrea Pirlo sur le banc de leur club.

de Brice Cheneval

Andrea Pirlo va vivre sa première expérience d’entraîneur à la Juventus. KEYSTONE

Comment avez-vous vécu la journée mouvementée de samedi, entre le limogeage de Maurizio Sarri et la nomination d’Andrea Pirlo dans la foulée?

Vincenzo Rossetti: Pour Sarri, c’était évident. Depuis qu’il est arrivé, il n’a jamais montré un quelconque signe d’attachement et d’appartenance à la Juve. Il n’est jamais entré dans le cœur des «tifosi». Il nous a fait remporter notre neuvième Scudetto consécutif, mais c’était le moins plaisant. Cette équipe n’avait ni queue ni tête, elle était molle. Quant à Pirlo, j’ai été extrêmement surpris. C’est un très gros risque, ça peut cartonner comme se casser complètement la gueule. Mais je suis très content. Il arrive avec un gros bagage. C’est une légende: il est charismatique, posé, et il connaît la culture très forte du travail qui est ancrée à la Juventus.

Enzo Catalfamo: Je dois dire que je m’y attendais un peu. Je n’ai pas été surpris par l’éviction de Sarri. Quand tu es la Juve, c’est intolérable de se faire éliminer de la Ligue des champions par la plus faible équipe des huitièmes de finale (ndlr: Lyon). Quant à Pirlo, au moment où il a été nommé à la tête des U23 du club (ndlr: le 30 juillet), je me suis dit qu’il prendrait les rênes de l’équipe première à terme. Si ce n’était pas cette année, ça aurait été l’année prochaine. Après, je ne pensais pas que cela arriverait si vite. Je voyais plutôt Zidane. C’est un choix qui contente tous les Juventini car chez nous, Pirlo est adoré. Il était un super joueur, humble et très travailleur.

Je pense que Pirlo est de la veine de Zidane et Guardiola Enzo Catalfamo, président du fan-club Juventus Club Doc Ginevra.

Les noms de Zidane, justement, mais aussi Pochettino et Simone Inzaghi ont été évoqués. Comment comprenez-vous le choix des dirigeants d’opter pour un entraîneur inexpérimenté?

V.R.: Je pense qu’ils veulent gagner du temps. La saison prochaine arrive vite et il faut mettre en place un projet de jeu. Pirlo n’a certes aucune expérience en tant qu’entraîneur mais il connaît parfaitement le club. Et avec Sarri, le sentiment d’appartenance s’était un peu évaporé. Antonio Conte (ndlr: entraîneur de la Juve entre 2011 à 2014 après y avoir joué de 1991 à 2004) arrivait à transmettre les valeurs nécessaires pour porter notre maillot car il a été capitaine de la Juventus. Avec Pirlo, on va retrouver cela. Après l’échec de Sarri, je pense que c’était primordial pour les dirigeants.

E.C.: À la Juventus, le style compte énormément. Il faut un profil bien particulier pour entraîner ici. Avoir du caractère, être travailleur et vouloir gagner à tout prix. Notre devise, c’est: «Gagner n’est pas important, c’est la seule chose qui compte.» On a quand même licencié Allegri et Sarri après le titre de champions (rires). Comme Platini, Buffon, Del Piero, Zidane ou Deschamps, Pirlo a le «style Juve».

Êtes-vous confiants quant à sa réussite?

V.R.: Un bon joueur ne fait pas forcément un bon entraîneur. Les connaissances footballistiques de Pirlo ne font aucun doute. La clé, c’est la transmission des idées. Certains y arrivent, d’autres non. Sa réussite dépendra de cet aspect. Mais j’ai confiance en lui. Il est tout sauf bête, il aurait pu décliner s’il ne se sentait pas prêt. Il sait ce qu’il fait.

E.C.: Je suis super confiant. Zidane et Guardiola ont débuté au Real et au Barça avec quasi aucune expérience et ça ne les a pas empêchés de réussir. Je suis persuadé que Pirlo est de cette veine. Comme par hasard, ce sont trois anciens milieux de terrain. Il y a bien eu le cas de Ciro Ferrara (ndlr: joueur de la Juventus de 1994 à 2005, il a commencé sa carrière d’entraîneur chez les Bianconeri mais a été limogé huit mois plus tard). Mais la différence, c’est qu’il était un ancien défenseur et on connaissait déjà ses limites au moment de sa prise de fonction.

Il faudra être patient avec lui, ne pas s’exciter à la première défaite Vincenzo Rossetti, président du fan-club officiel de la Juventus à Lausanne.

Avez-vous une idée du style de jeu qu’il pourrait mettre en place?

V.R.: Comme il n’a jamais entraîné, on ne sait pas du tout à quoi s’attendre. Mais en tant que joueur, c’était un chef d’orchestre au milieu de terrain. Il voyait tout, donc je suppose qu’il va essayer de transmettre sa personnalité à son équipe, faire en sorte qu’elle maîtrise le ballon. Auquel cas, il lui faudra quelques recrues car l’effectif actuel ne me semble pas complètement compatible avec cette idée de jeu.

E.C.: Lors de sa présentation chez les U23, il a dit qu’il avait toujours joué dans des équipes qui imposaient leur jeu et qu’il voulait que la sienne en fasse de même, qu’elle fasse circuler la balle. D’après ce que j’ai pu lire et entendre, il pourrait mettre en place une sorte de 3-2-3-2, le système dans lequel il a évolué à la Juventus et au Milan AC. Après, cela dépendra des joueurs qu’il aura à sa disposition.

Craignez-vous de voir son image s’effriter auprès des supporters en cas d’échec?

V.R.: L’image du joueur restera intacte quoi qu’il arrive. On ne peut pas ne pas l’aimer. Mais il faudra être patient avec lui, ne pas s’exciter à la première défaite.