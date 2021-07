L’équipe de Suisse a fait un grand pas en avant lundi en éliminant la France en 8es de finale, c’est un fait. Ce déblocage mental lui permet de s’avancer en quarts face à la grande Espagne sans son capitaine et leader dans le jeu, Granit Xhaka, mais tout de même avec l’espoir de réaliser un nouvel exploit. De la forfanterie? Non. De l’ambition? Clairement.

Il faudra aussi réussir à se remettre dans le bain, après des émotions en montagnes russes, entre remontée au score et victoire aux penalties. «Je ne leur ai surtout pas demandé de les mettre de côté, a lancé le sélectionneur. Elles sont importantes. On a eu deux jours pour se remettre physiquement et on a eu un entraînement ­normal aujourd’hui (ndlr: jeudi). Les joueurs ont ainsi pu se replonger dans leur routine.»