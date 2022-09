Chasse au trésor : La clé USB de Lacrim a été retrouvée

Le rappeur a organisé une chasse au trésor. Sa clé USB, cachée à Paris et qui contient de nombreux inédits, a été découverte.

Lacrim a sorti son 4e album, «Persona non grata», en décembre 2021. Un nouveau disque est annoncé.

Le rappeur avait envie de s’amuser avec ses fans. Lacrim, Karim Zenoud de son vrai nom, a ainsi planqué une clé USB dans la capitale française et livré sur la page Instagram de son label, Plata O Plomo, quelques rares indices - deux photos et une courte vidéo - qui devaient permettre de la retrouver.

C’est chose faite depuis le 19 septembre 2022. L’heureux gagnant de la chasse au trésor, ou du joli coup marketing, c’est selon, a mis la main sur l’objet trois jours après le début du jeu. Il a expliqué sur les réseaux sociaux comment il l’avait déniché. Il l’a également montré et commenté son contenu. Ainsi, on apprend que plus d’une centaine de morceaux y figurent, singles classés par année de sortie, depuis 2014.