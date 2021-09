Tourisme : La clientèle «locale» sauve la saison en Europe

Les voyageurs «locaux» ont profité de l’Europe cet été. Les destinations ensoleillées ont été très prisées. Une situation qui a apporté «un peu d’oxygène» aux acteurs du tourisme

«En juillet et en août, nous avons dépassé les 2 millions de visiteurs, une chose que nous n’avions pas vue depuis 2019», s’est ainsi réjoui Haris Theocharis, ministre du Tourisme grec jusqu’au remaniement fin août. Au cœur du quartier touristique de Plaka à Athènes, Napoléon, propriétaire d’une taverne, a «dépassé de plus de 50%» ses objectifs.

«Même si les touristes étaient là, ils n’ont pas acheté tant que ça», remarque aussi Dimitris Papachristodoulou, patron de plusieurs boutiques de souvenirs. Il déplore notamment l’absence des Américains et Chinois, «ceux qui consomment le plus». Américains et Chinois n’étaient pas non plus en Italie où Walter Pecoraro, propriétaire de l’hôtel Cosmopolita dans le centre de Rome et président de l’association des hôteliers du Latium, la région autour de la capitale, a «en moyenne trois ou cinq chambres occupées sur les 82 de l’hôtel».