Berne : La clientèle toujours satisfaite de La Poste

Le géant jaune obtient 81 points sur 100 dans le sondage sur la satisfaction de la clientèle 2021, et ce malgré une année marquée par la pandémie et la hausse du volume des colis.

Depuis vingt-deux ans maintenant, La Poste fait évaluer la satisfaction de sa clientèle privée et commerciale par deux instituts indépendants. Pour l’édition 2021, La Poste a interrogé près de 7800 clientes et clients privés et 4600 clientes et clients commerciaux. Résultat: la clientèle est majoritairement très satisfaite de La Poste, avec un résultat total de 81 points sur 100.