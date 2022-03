Genève – «La clinique a mis des heures à faire venir un médecin»

Susanne a frôlé la catastrophe le 28 novembre 2020. Cette nuit-là, alors qu’elle a été opérée des vertèbres (spondylodèse) à la Clinique de La Colline quelques heures avant, elle a fait une complication. «C’était 1 heure. J’ai senti une terrible douleur à la jambe. Un infirmier m’a dit que je faisais une crise d’angoisse. Malgré mes suppliques, j’ai dû attendre 5 heures du matin pour qu’un médecin des HUG soit appelé par la clinique et vienne m’ausculter.» Juste à temps: elle faisait une grave hémorragie, qui comprimait un nerf. Admise en urgence zéro à l’hôpital, elle y a été opérée à 9 heures et tirée d’affaire - mais trois de ses vertèbres ont dû être «coupées» (via une laminectomie) pour laisser le sang s’écouler, elle garde des séquelles à un pied et revit encore «ce cauchemar».