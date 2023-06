Ville de Genève: La clôture définitive de la cour d’école des Pâquis attendra

Les enfants de l’école de Pâquis-Centre n’auront pas de préau flambant neuf à la rentrée. Prévus durant les vacances estivales, les travaux pour végétaliser la cour ne pourront finalement pas démarrer, rapporte la « Tribune de Genève ». La faute aux délais de la procédure législative et administrative, assure la Ville de Genève, qui attend toujours l’autorisation de construire. Si celle-ci est délivrée rapidement et qu’aucune opposition ne tombe, la Municipalité espère lancer le chantier avant l’été prochain.

Le projet, chiffré à 4 millions de francs, comprenait également le rehaussement de la barrière d’enceinte. Objectif: pérenniser le dispositif temporaire mis en place l’an dernier pour lutter contre la consommation et la vente de drogue sur le site. Celui-ci avait tardé à être appliqué, provoquant de vives réactions de la part des habitants et des parents d’élèves. Ce report est un nouveau coup dur pour eux. Également car cette transformation du préau en un «îlot de fraîcheur» était très attendu, dans un secteur du centre-ville en mal d’espaces verts. Les associations, impliquées dans l’élaboration du projet, se disent très déçues. En effet, la semaine dernière, le collectif d’habitants Survap et Actif-trafiC célébraient l’anniversaire du dégrappage de bitume aux Pâquis. Une action coup de poing (ils s’étaient attaqués à des places de parc avec des marteaux piqueurs) menée il y a un an pour planter de la verdure et pointer du doigt l’inaction des autorités.