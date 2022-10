Etats-Unis: La coach couchait avec un élève du lycée

États-Unis : La coach couchait avec un élève du lycée

Une employée d’un lycée de l’Ohio risque 5 ans de prison pour avoir eu, à huit reprises, des rapports sexuels avec un mineur de 17 ans.

Ashley Rison a quitté son emploi le jour où elle a été dénoncée. Bureau du shérif du comté de Butler

Le lycée de New Miami (Ohio) est secoué par un scandale sexuel. Une employée de 31 ans a plaidé coupable, mercredi dernier, d’agression sexuelle et attouchements graves. Enseignante assistante et coach des équipes féminines de softball et de basketball, Ashley Rison est accusée d’avoir eu huit rapports sexuels avec un élève de 17 ans au mois d’avril 2021. La police a été informée le 3 mai 2021, et l’enseignante a quitté son travail le jour même, explique le «New York Post».

«On a découvert qu’elle se trouvait dans une voiture avec la victime, et c’est parti de là», explique Mike Gosmer, procureur du comté de Butler. En plus du témoignage de la victime, les autorités sont en possession d’enregistrements dans lesquels la trentenaire supplie l’adolescent de ne pas la dénoncer. Ashley Rison, qui travaillait pour les écoles du district depuis 2015, risque jusqu’à 5 ans de prison et devra probablement figurer sur le registre des délinquants sexuels.

Les accusations de falsification de preuves et de fourniture d’alcool à une personne mineure qui pesaient également contre elle ont finalement été abandonnées. L’ex-enseignante connaîtra sa sentence le 16 novembre. «Tous les procureurs que j’ai connus (…) prennent très au sérieux les affaires impliquant des enseignants et des élèves en ce qui concerne les comportements sexuels. Nous avons affaire à de jeunes esprits impressionnables, et vient un adulte qui profite d’eux», a réagi Mike Gmoser.