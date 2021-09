App de rencontres - La coach de drague prend 10’000 balles à chaque client

«Environ 30% de mes clients rencontrent leur partenaire dans les quatre premiers mois. Pour les autres, cela prend six à douze mois.» Dans le portrait que le «New York Post» de lundi brosse d’Amy Nobile, la coach de drague se montre vraiment convaincante. La quinquagénaire, divorcée après 20 ans de mariage, partage sa vie avec un nouvel homme depuis 3 ans. S’inspirant de son propre parcours, son job consiste à aider sa clientèle à trouver l’âme sœur. Et ce service est facturé au prix fort: 10’000 dollars (env. 9240 francs) pour quatre mois. Amy demande 2500 dollars par mois supplémentaire. Selon le tabloïd, ce genre de prestations coûte, sur le marché américain, entre 300 dollars l’heure et 50’000 par année.