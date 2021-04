Sport et alimentation - La coach de Viola Davis révèle comment l’actrice a perdu du poids avant les Oscars

Viola Davis portait une robe blanche, dimanche à la cérémonie des Oscars. L’actrice américaine, âgée de 55 ans, était en lice pour le trophée de la meilleure actrice grâce à sa fabuleuse interprétation dans «Le blues de Ma Rainey». Pour être crédible dans le rôle de la plantureuse chanteuse de jazz dont le poids avoisinait 135 kilos, la comédienne a dû grossir. Au moment du tournage, elle pesait près de 90 kilos et ses costumes étaient rembourrés. Après cela, elle a travaillé dur avec une coach de Los Angeles, Gabriela Mclain, pour retrouver sa ligne. Celle-ci s’est confiée à plusieurs journaux et magazines pour expliquer en quoi consistait le programme de sa célèbre cliente.

La prof de sport lui a proposé des séances de cardio par intervalle à haute intensité et lui a fait suivre un régime riche en protéines, mais essentiellement végétarien. Elle devait manger six petits repas par jour. Gabriela Mclain l’a aussi encouragée à constamment boire de l’eau. La star s’entraînait une heure trois fois par semaine à 6 heures du matin. L’entraînement consistait en un mélange de kickboxing, de musculation et d’haltérophilie.

Avec le kickboxing, l’actrice travaillait ses bras, en portant des poids de 1 kilo, pour donner des coups avec ses poings, ses coudes et des pieds. Lors des séances de muscule, elle soulevait des poids de 4 à 9 kilos pour tonifier les biceps, les triceps et les épaules. Pour les jambes et les fessiers, elle portait des poids entre 7 et 14 kilos. Elle faisait des abdos tous les jours. Chaque cours s’achevait avec ce groupe musculaire durant 15 minutes - des planches - et du stretching pour l’ensemble du corps. Gabriela Mclain dit de Viola Davis qu’elle est une dure à cuire. C’est peu dire puisque son prochain challenge sera de camper Michelle Obama dans un biopic.

Viola Davis, en Alexander McQueen, aux Oscars, dimanche passé. Getty Images

Le yo-yo des stars