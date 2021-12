Irak : La coalition anti-EI a fini sa «mission de combat»

Bagdad a annoncé jeudi, un changement très symbolique des tâches de la coalition internationale de 80 pays emmenée par Washington, une étape cruciale pour le gouvernement irakien.

L’Irak a annoncé jeudi la fin de la «mission de combat» sur son territoire de la coalition internationale antijihadistes emmenée par Washington, qui conserve ses effectifs dans le pays pour un rôle de formation et de conseil. Si elle ne change rien sur le terrain , l’annonce est cruciale pour l’exécutif irakien, qui promeut ce changement de mission face aux menaces virulentes des puissantes factions pro-Iran: elles réclament le départ pur et simple de toutes les forces américaines en Irak.

Promesse de Biden

Formation et conseil

«La relation avec la coalition internationale se poursuit dans les domaines de la formation, du conseil et du renforcement des capacités» des forces irakiennes, a-t-il ajouté. Dans les faits, les quelque 2500 militaires américains et le millier de soldats de la coalition déployés en Irak vont y rester. Ces troupes jouent déjà un rôle de conseillers et de formateurs depuis l’été 2020. La coalition internationale emmenée par Washington, qui englobe plus de 80 pays, notamment la France, la Grande-Bretagne et plusieurs nations arabes, a vu le jour en 2014 pour soutenir les offensives en Irak et en Syrie contre l’EI.