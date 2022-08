Québec : La coalition au pouvoir a le vent en poupe

Dimanche, le Premier ministre sortant du Québec, François Legault, s’est rendu chez le lieutenant-gouverneur de la province – représentant de la reine Elizabeth II, cheffe d’État du Canada –, qui a procédé à la dissolution de l’Assemblée nationale et donné le coup d’envoi à une campagne électorale de 36 jours.

L’ancien homme d’affaires et cofondateur du transporteur Air Transat tente de briguer un second mandat après l’arrivée au pouvoir de son parti, la Coalition avenir Québec (CAQ, centre droit), en octobre 2018, qui a mis fin à près d’un demi-siècle d’alternance au pouvoir entre fédéralistes du Parti libéral du Québec (PLQ) et indépendantistes du Parti québécois (PQ).