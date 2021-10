Législatives au Japon : La coalition au pouvoir en passe de conserver sa majorité

À la fermeture des bureaux de vote, de nombreux médias japonais estiment que la coalition au pouvoir gardera sa majorité malgré une perte nette de sièges.

Alors qu’elle disposait de 305 sièges sur 465 à la Chambre basse des représentants à la fin de la dernière législature, la coalition formée par le Parti libéral-démocrate (PLD, droite nationaliste) et le parti Komeito (centre-droit) devrait remporter entre 239 et 288 sièges, selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK. De son côté, la chaîne privée TV Asahi projetait 280 sièges pour la coalition au pouvoir, et la chaîne privée TBS lui donnait 269 sièges.