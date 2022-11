Législatives : La coalition d’opposition revendique la victoire en Malaisie

La coalition d’opposition, menée par Anwar Ibrahim, a revendiqué la victoire aux législatives organisées samedi en Malaisie et compte former le prochain gouvernement.

La coalition d’opposition d’Anwar Ibrahim a revendiqué de former le prochain gouvernement malaisien, à l’issue des élections législatives de samedi aux résultats très serrés.

Selon les résultats officiels, après dépouillement des bulletins de vote pour les 219 sièges en lice, la coalition Pakatan Harapan (Alliance de l’espoir) d’Anwar Ibrahim a remporté 82 sièges contre 73 sièges pour celle de l’ex-premier ministre Muhyiddin Yassin, la coalition Perikatan Nasional (Alliance nationale). Or ce dernier a aussi affirmé mener des discussions pour former le prochain gouvernement.

«Travailler avec n’importe quel parti»

«Nous avons maintenant la majorité pour former un gouvernement», a déclaré Anwar Ibrahim aux journalistes lors d’une conférence de presse à l’aube, après des négociations frénétiques pendant la nuit. Pressé de savoir qui ferait alliance avec lui, Anwar Ibrahim, 75 ans, n’a pas cité de nom, mais déclaré que leurs engagements avaient été pris par écrit et qu’ils seraient soumis au roi pour approbation.

«Nous sommes prêts à travailler avec n’importe quel parti», a de son côté déclaré Muhyiddin Yassin aux journalistes. Dans ce contexte, les petits partis régionaux, notamment ceux de Sarawak et de Sabah, sur l’île de Bornéo, devraient être les faiseurs de roi.

La coalition au pouvoir Barisan Nasional, menée par l’Organisation nationale unifiée malaise (Umno), qui comptait sur ce scrutin pour asseoir son pouvoir, est arrivée loin derrière avec 30 sièges. Quant à l’ancien premier ministre Mahathir Mohamad, qui espérait à 97 ans briguer un retour au pouvoir, il a été battu dans son fief de l’île de Langkawi et a perdu son siège au Parlement.

Paysage fragmenté

Depuis quatre ans, cette monarchie parlementaire est secouée par des turbulences politiques et une valse des gouvernements qui ont conduit trois Premiers ministres à se succéder en quatre ans. Après plus de soixante ans aux commandes, le parti historiquement dominant, l’Organisation nationale unifiée malaise (Umno), a été lourdement sanctionné dans les urnes et évincé du pouvoir en 2018, marquant la première alternance de l’histoire du pays.