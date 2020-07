Moyen-Orient

La coalition ne craint plus une résurgence de l’EI en Irak

Même si l’EI ne sera jamais complètement éradiqué, il n’est plus que «l’ombre de ce qu’il était», selon la coalition qui va réduire sa présence en Irak.

La coalition internationale antidjihadiste ne craint plus une résurgence du groupe État islamique (EI) en Irak. L’EI n’est plus que «l’ombre de ce qu’il était», a déclaré mercredi le numéro deux des forces de la coalition.

«Ils ont du mal à trouver refuge jusque dans les zones rurales. Leurs dirigeants, leurs finances, leur logistique, leurs médias ne sont plus que l’ombre de ce qu’ils étaient». «L’un des signes de succès est que l’EI n’est pas capable de contrôler du territoire», a-t-il poursuivi. «Quand on arrive au point où on n’a plus qu’une petite insurrection qui se cache dans des zones rurales, dans des caves et des montagnes, on a globalement réussi».