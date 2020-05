Yémen

La coalition rejette la proclamation d'autonomie

Dimanche, les séparatistes yéménites avaient proclamé de façon unilatérale l'autonomie du sud du Yémen.

Le conseil de transition du sud (STC), qui est soutenu par les Émirats arabes unis, partenaire clé de la coalition, a proclamé dimanche l'autonomie du sud du Yémen, accusant le gouvernement de ne pas remplir ses devoirs et de «conspirer» contre la cause du sud.

De son côté, la coalition a affirmé qu'elle avait pris et continuerait de prendre «des mesures pratiques et systématiques pour mettre en oeuvre l'accord de Ryad entre les parties, afin d'unifier les rangs yéménites, de restaurer les institutions de l'Etat et de combattre le fléau du terrorisme». «La coalition exige la fin de toute action d'escalade et appelle les parties participantes à revenir à l'accord», a-t-elle ajouté.