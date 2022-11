Drogues: La cocaïne est en progression sur le continent américain

Les données pour la Colombie montrent que «la productivité a augmenté en raison de changements dans la transformation et de l’utilisation de différentes variétés de coca ayant une vie productive plus longue». (Image d’illustration)

Les données pour la Colombie montrent que «la productivité a augmenté en raison de changements dans la transformation et de l’utilisation de différentes variétés de coca ayant une vie productive plus longue», indique le document, précisant que le Pérou a observé la même tendance.

Productivité améliorée

Les laboratoires disposent d’une plus grande capacité, produisent plus rapidement et ont un meilleur accès aux précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication de cocaïne, tels que l’acide sulfurique et le permanganate de potassium.