France : La cocaïne était dissimulée sous l’eau dans la coque d’un cargo

Les garde-côtes de Lorient ont réalisé une «saisie exceptionnelle» de plus de 180 kg de drogue la semaine dernière, en inspectant un navire en provenance du Brésil.

Les ballots, «dissimulés, immergés et conditionnés de façon étanche», ont été repérés grâce à «l’éclairage du conduit».

Plus de 180 kilos de cocaïne cachés dans la coque d’un cargo en provenance du Brésil ont été saisis, la semaine dernière, par les garde-côtes de Lorient, dans le nord-ouest de la France, a annoncé mercredi, le ministère français de l’Economie.

Sous la ligne de flottaison

Dans la nuit du 9 au 10 février, les garde-côtes ont contrôlé le «Falkonera», un vraquier de 229 mètres de longueur battant pavillon du Liberia et arrivant du Brésil, a précisé le ministère, dans un communiqué. «Trois plongeurs spécialisés ont inspecté la coque du bateau et ont constaté une anomalie au niveau de l’une des grilles d’eau de mer» sous la ligne de flottaison, a précisé à l’AFP, Guillaume Pape, du service de presse des garde-côtes des douanes pour la Manche, la mer du Nord et l’Atlantique.