Espagne

La coke était directement imprégnée dans les cartons

Un trafic de drogue lié à un médecin réputé a été démantelé et 18 personnes arrêtées. L’ex-footballeur Edwin Congo, interpellé dans le cadre de cette affaire puis relâché, plaide l’innocence.

Extraite de la pâte à papier

La cocaïne était imprégnée directement dans des cartons de transport au moment de leur fabrication. Elle y était ajoutée en petite quantité d’au maximum 100 grammes, ce qui la rendait indiscernable. Les cartons servaient ensuite à acheminer toutes sortes de marchandises depuis l’Amérique du Sud. Ils étaient ensuite récupérés en Europe et transformés en pâte à papier dans les laboratoires du réseau, afin d’en extraire la drogue «à travers un processus chimique complexe», a expliqué la police espagnole.

En janvier, une tonne de cocaïne avait ainsi été saisie en Bulgarie. Elle était dissimulée dans plus de 6600cartons qui abritaient un chargement de citrons verts et d’ananas, acheminé de Colombie via la Grèce.