La colère continue en Iran malgré une mise en garde du pouvoir

Iran : La colère continue malgré une mise en garde des Gardiens de la Révolution

En Iran, des étudiants se sont rassemblés, samedi soir et dimanche, dans plusieurs villes, mettant au défi le chef des Gardiens de la Révolution, le général Hossein Salami, qui a lancé une mise en garde aux manifestants: «Ne descendez plus dans la rue!»

Tirs sur des étudiants

Au moins 160 morts

À Saghez, la ville natale de Mahsa Amini au Kurdistan, des policiers en civil ont «attaqué un collège et ont kidnappé des étudiants» qui manifestaient, a rapporté Hengaw. Selon l’IHR, des milliers de personnes ont été arrêtées en Iran depuis le début de la répression, dont des journalistes, des étudiants, des avocats et plus de 500 militants de la société civile. Les dirigeants iraniens continuent de pointer du doigt les «ennemis» de l’Iran, notamment les États-Unis et Israël, et accusent des journalistes d’avoir été «formés» dans le but de renverser le régime.