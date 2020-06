Mort de Floyd

La colère de Michael Jordan

La légende de la NBA a dénoncé le «racisme enraciné» aux Etats-Unis

Michael Jordan a dénoncé dans un communiqué le «racisme enraciné» aux Etats-Unis, se disant «profondément attristé, véritablement en souffrance et totalement en colère» après la mort le 25 mai de George Floyd, 46 ans, à Minneapolis (Minnesota).

Derek Chauvin, le policier blanc qui a maintenu pendant de longues minutes son genou sur le cou de Floyd, qui se plaignait de ne plus pouvoir respirer, a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire. Mais les manifestations ont continué de se multiplier et, parfois, de se terminer en émeutes au point que des couvre-feux ont été décrétés dans plusieurs villes.