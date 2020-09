Pakistan : La colère enfle contre la Une de «Charlie Hebdo»

De nombreux manifestants ont protesté jeudi contre la dernière Une de «Charlie Hebdo», brûlant le drapeau français, alors que d’autres marches sont prévues vendredi au Pakistan.

Question très sensible

Le blasphème est une question très sensible au Pakistan, deuxième pays musulman le plus peuplé avec près de 220 millions d’habitants, où même des allégations non prouvées d’offense à l’islam peuvent entraîner assassinats et lynchages.