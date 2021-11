La colère et les larmes du footballeur Cristiano Ronaldo dans un documentaire

Sur les images de l’épisode du documentaire « All of nothing: Juventus » diffusé sur Amazon Prime Vidéo, on y découvre le Portugais en rage.

« On doit en faire plus, bordel!, s’est exclamé le quintuple vainqueur de la compétition. On n’a pas du tout joué, on n’a rien fait! Merde! On joue comme des merdes. » Son coéquipier Juan Cuadrado est ensuite venu le calmer, puis a même osé recadrer le patron du vestiaire : «tu dois être un exemple pour tout le monde » .