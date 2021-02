« Il faut qu’on parle. » Le message de Beat Feuz a crépité dans la radio. Il était destiné à Markus Waldner, directeur de course à la Fédération internationale de ski (FIS). Le Bernois est le représentant des athlètes et il avait de nombreuses doléances à remonter après le premier des deux entraînements en vue de la descente des Mondiaux de Cortina. « Ceux qui ont regardé cela à la TV n’ont pas dû trouver le spectacle très beau, résumait le double vainqueur de Kitzbühel devant les médias. Sur la piste, nous n’avons pas pris beaucoup de plaisir. »

Critiques unanimes

Un sentiment qui était partagé de manière unanime par les spécialistes de la vitesse à 48 heures de la course dominicale. « J ’ ai l ’ impression que nous avons servi de cobayes pour voir si cela fonctionnait » , a imagé le champion du monde en titre Kjetil Jansrud. « Certaines portes ne vont pas dans le sens de la sécurité des skieurs, a appuyé la star locale Dominik Paris. On en a pas mal parlé entre nous et nous allons faire en sorte que notre parole soit entendue. À la fin, c ’ est la FIS qui décide. » L’Italien s’est même amusé en affirmant que le super-G de la veille était plus rapide que ce premier galop d’essai en descente.