Covid en Chine: La colère gronde devant les fans de foot sans masque

Covid en Chine : La colère gronde devant les images des fans de football sans masque

La politique du zéro-Covid passe de moins en moins bien auprès des Chinois. Et les gradins de la Coupe du monde de football n’arrangent rien. «La Chine est-elle sur la même planète que le Qatar?»

«Certains assistent en personne et sans masque aux matches de la Coupe du monde (ici des supporters croates, ndlr), d’autres sont confinés chez eux depuis un mois, sur site depuis deux mois, sans pouvoir mettre un pied dehors», écrit un habitant du Guangdong sur le réseau social Weibo

«Certains assistent en personne et sans masque aux matches de la Coupe du monde, d’autres sont confinés chez eux depuis un mois, sur site depuis deux mois, sans pouvoir mettre un pied dehors», écrit un habitant du Guangdong sur le réseau social Weibo, l’équivalent chinois de Twitter. «Qui a volé ma vie? Je ne me prononcerai pas», ajoute-t-il, dans un contexte de grogne contre l’approche implacable du régime chinois pour limiter la propagation des cas de Covid.

Proche du record de cas

La Chine, où le Covid a été détecté fin 2019, est la dernière grande économie au monde tentant encore d’enrayer la propagation du coronavirus, en confinant des villes ou des quartiers entiers et en imposant des tests de dépistage à des millions de personnes. Pourtant, le nombre de cas quotidiens a atteint 29’157 mercredi, ce qui est peu par rapport à d’autres pays, mais se rapproche du record national établi en avril.

Mardi, plus d’un quart de la population chinoise avait été placée sous une forme ou une autre de confinement, selon les analystes de l’Institut Nomura, ce qui contraste avec les foules du Mondial. «La Coupe du monde permet à la plupart des Chinois de voir la réalité à l’étranger, d’être inquiets pour l’économie de la patrie et leur propre jeunesse», écrit un autre usager de Weibo, habitant de la province de Shaanxi. Une lettre ouverte, demandant si la Chine est «sur la même planète» que le Qatar, a été diffusée, mardi, sur l’application de messagerie WeChat, avant d’être censurée et retirée de la plateforme.